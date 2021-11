Месси стал футболистом года по версии Goal

Портал Goal.com опубликовал список лучших игроков года. Его возглавил форвард ПСЖ и сборной Аргентины

Аргентинец опередил португальца Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и поляка Роберта Левандовски («Бавария»).

В десятку лучших игроков вошли Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити») и Неймар (Бразилия, ПСЖ).

After more than 1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ votes:

Your Men's Player of the Year is Lionel Messi 🌟#GOAL50 pic.twitter.com/Rq4Rz8OZew