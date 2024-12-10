Россиянка Алина Чараева сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 10 декабря, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чараева — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чараева

Алина попала в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она уверенно переиграла литовскую теннисистку Юстину Микулските (6:2, 6:4).

Несмотря на то, что она находится всего лишь в третьей сотне рейтинга (сейчас 241-я), все равно нельзя сказать, что сезон для россиянки получился неудачным.

В 2024-м Чараева взяла один титул на уровне ITF. Еще на одном турнире она дошла до финала.

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что у 22-летней Чараевой минимальный опыт выступлений на уровне WTA 125 и выше.

Ястремская

Даяна тем временем завершила год в топ-40, но все равно решила заглянуть в Лимож.

По всей видимости, украинка вовсю готовится к защите полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Потеря 780 очков может отборосить ее как минимум в конец первой сотни рейтинга.

Самое интересное, что после неожиданно мощного выступления Ястремская провалила почти все остальные турниры.

Как ни странно, исключениями стали лишь Ролан Гаррос и Уимблдон, на которых Даяна выиграла по два матча.

Также стоит отметить, что текущая серия поражения Ястремской составляет уже семь матчей. После победы над Лаурой Пигосси на Олимпиаде в Париже она до сих пор не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чараеву в этом матче можно поставить за 2.19, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: украинскую теннисистку порой так штормит, что в данном случае действительно есть смысл обойтись без ставок на исход. Очередное поражение Ястремской от не самой серьезной соперницы ни для кого не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.