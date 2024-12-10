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    Чараева обыграет полуфиналистку Australian Open-2024?

    Чараева — Ястремская. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лиможе 10 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чараева — Ястремская
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    Алина Чараева
    Россиянка Алина Чараева сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 10 декабря, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чараева — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чараева

    Алина попала в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она уверенно переиграла литовскую теннисистку Юстину Микулските (6:2, 6:4).

    Несмотря на то, что она находится всего лишь в третьей сотне рейтинга (сейчас 241-я), все равно нельзя сказать, что сезон для россиянки получился неудачным.

    В 2024-м Чараева взяла один титул на уровне ITF. Еще на одном турнире она дошла до финала.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит отметить, что у 22-летней Чараевой минимальный опыт выступлений на уровне WTA 125 и выше.

    Ястремская

    Даяна тем временем завершила год в топ-40, но все равно решила заглянуть в Лимож.

    По всей видимости, украинка вовсю готовится к защите полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Потеря 780 очков может отборосить ее как минимум в конец первой сотни рейтинга.

    Самое интересное, что после неожиданно мощного выступления Ястремская провалила почти все остальные турниры.

    Как ни странно, исключениями стали лишь Ролан Гаррос и Уимблдон, на которых Даяна выиграла по два матча.

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    Также стоит отметить, что текущая серия поражения Ястремской составляет уже семь матчей. После победы над Лаурой Пигосси на Олимпиаде в Париже она до сих пор не выиграла ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чараеву в этом матче можно поставить за 2.19, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: украинскую теннисистку порой так штормит, что в данном случае действительно есть смысл обойтись без ставок на исход. Очередное поражение Ястремской от не самой серьезной соперницы ни для кого не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Чараева — Ястремская: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на теннис. Чараева обыграет полуфиналистку Australian Open-2024?
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