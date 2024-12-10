Чараева
Алина попала в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она уверенно переиграла литовскую теннисистку Юстину Микулските (6:2, 6:4).
Несмотря на то, что она находится всего лишь в третьей сотне рейтинга (сейчас 241-я), все равно нельзя сказать, что сезон для россиянки получился неудачным.
В 2024-м Чараева взяла один титул на уровне ITF. Еще на одном турнире она дошла до финала.
Но также стоит отметить, что у 22-летней Чараевой минимальный опыт выступлений на уровне WTA 125 и выше.
Ястремская
Даяна тем временем завершила год в топ-40, но все равно решила заглянуть в Лимож.
По всей видимости, украинка вовсю готовится к защите полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Потеря 780 очков может отборосить ее как минимум в конец первой сотни рейтинга.
Самое интересное, что после неожиданно мощного выступления Ястремская провалила почти все остальные турниры.
Как ни странно, исключениями стали лишь Ролан Гаррос и Уимблдон, на которых Даяна выиграла по два матча.
Также стоит отметить, что текущая серия поражения Ястремской составляет уже семь матчей. После победы над Лаурой Пигосси на Олимпиаде в Париже она до сих пор не выиграла ни одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чараеву в этом матче можно поставить за 2.19, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: украинскую теннисистку порой так штормит, что в данном случае действительно есть смысл обойтись без ставок на исход. Очередное поражение Ястремской от не самой серьезной соперницы ни для кого не станет сюрпризом.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.