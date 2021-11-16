Министр спорта РФ о словах Карпина: Будем ждать, готовы поддержать любую позицию

Министр спорта Россиипрокомментировал заявлениео возможном уходе с поста главного тренера сборной

Ранее Карпин признался, что не знает, будет ли готовить сборную к стыковым матчам за право выхода на ЧМ-2022.

«Никак не оцениваю его слова. Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека.

Есть Российский футбольный союз, есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана большая и достаточно успешная работа и им, и тренерским штабом. Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде и понимания между тренером и спортсменами.

Всякое новое назначение требует определенного периода времени для формирования психологического климата в команде.

Будем ждать. Министерство спорта всегда готово выступить с поддержкой и пониманием любой позиции, которая будет озвучена главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».