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    Министр спорта РФ о словах Карпина: Будем ждать, готовы поддержать любую позицию

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    Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    Ранее Карпин признался, что не знает, будет ли готовить сборную к стыковым матчам за право выхода на ЧМ-2022.

    «Никак не оцениваю его слова. Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека.

    Есть Российский футбольный союз, есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана большая и достаточно успешная работа и им, и тренерским штабом. Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде и понимания между тренером и спортсменами.

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    Будем ждать. Министерство спорта всегда готово выступить с поддержкой и пониманием любой позиции, которая будет озвучена главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

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