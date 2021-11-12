ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
  • 22:01
    • Защитник сборной России пропустит матч с Хорватией
  • 21:56
    • Молодежная сборная России разгромила Словакию в квалификации ЧЕ-2023
  • 21:51
    • Сборная Шотландии вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Газизов: Уже никто не скажет, что голы Агаларова случайны

    Футбол Сборная России Футбол России Уфа ЧМ-2022 Сборная Словакии Евро-2023 U21 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал очередной гол форварда башкирской команды Гамида Агаларова.

    Гамид Агаларов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гамид Агаларов

    Нападающий отличился в составе молодёжной сборной России в матче квалификации Евро-2023 со сверстниками из Словакии (3:0).

    «Агаларов в хорошей форме. Я это знаю — хочет забивать. В очередной раз доказывает, что он не просто так лучший бомбардир РПЛ.

    Забил классный гол, имел ещё моменты, отыграл неплохо. Теперь ждём игру с Испанией, он ей уже забивал, так что надеемся, что ещё забьет.

    Нет ли сожаления, что не сыграет за основу с Хорватией? Это же выбор главного тренера. Всё было правильно. Молодой футболист должен получать практику и доказывать.

    Сейчас он доказывает. Раньше любили говорить, что его голы случайность. Сейчас, мне кажется, никто так уже не скажет», — сказал Газизов «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?
  • Россия U21 — Словакия U21. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Албания забить на поле Англии?
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.04
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Андорра — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры