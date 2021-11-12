Газизов: Уже никто не скажет, что голы Агаларова случайны

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал очередной гол форварда башкирской команды

Нападающий отличился в составе молодёжной сборной России в матче квалификации Евро-2023 со сверстниками из Словакии (3:0).

«Агаларов в хорошей форме. Я это знаю — хочет забивать. В очередной раз доказывает, что он не просто так лучший бомбардир РПЛ.

Забил классный гол, имел ещё моменты, отыграл неплохо. Теперь ждём игру с Испанией, он ей уже забивал, так что надеемся, что ещё забьет.

Нет ли сожаления, что не сыграет за основу с Хорватией? Это же выбор главного тренера. Всё было правильно. Молодой футболист должен получать практику и доказывать.

Сейчас он доказывает. Раньше любили говорить, что его голы случайность. Сейчас, мне кажется, никто так уже не скажет», — сказал Газизов «Чемпионату».