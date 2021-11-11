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    Капитан «Волгаря», ударивший партнера по команде, дисквалифицирован на два матча

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    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на две игры защитника «Волгаря» Романа Локтионова, сообщает «Матч ТВ»

    Роман Локтионов
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    Роман Локтионов

    Футболист получил красную карточку во встрече 21-го тура Первенства ФНЛ с «Нефтехимиком» (1:0) за агрессивное поведение в отношении партнера по команде.

    На 58-й минуте капитан астраханцев отвесил оплеуху своему одноклубнику, нападающему Артему Юсупову, за что арбитр из Белореченска Юнус Кошко удалил его с поля.

    «Волгарь» добивался отмены красной карточки, считая некорректной формулировку в протоколе «удар ладонью одноклубника в лицо».

    «Красная карточка Локтионову за агрессивное поведение на поле была отменена на основании решения ЭСК РФС.

    Но за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча футболист дисквалифицирован на две игры», — рассказал глава организации Артур Григорьянц «Матч ТВ».

    36-летний защитник пропустит волжское дерби в рамках 22-го тура с «Ротором», которое состоится 13 ноября, и гостевой поединок с КАМАЗом 17 ноября.

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