Генк — Вест Хэм: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги Европы.

В турнирной таблице «Генк» занимает 4 место с 3 очками, «Вест Хэм» — 1 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Генк» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Вест Хэм»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Генк» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 2.40.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Генк» — «Вест Хэм».

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