Шапаренко: В матче с «Барсой» мы должны соблюдать дисциплину в обороне и не бояться

Полузащитник киевского «Динамо»поделился ожиданиями от ответного матча против «Барселоны» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч в матче третьего тура на 36-й минуте забил Жерар Пике. Это был первый гол «Барсы» на групповом этапе текущей Лиги чемпионов, который принес ей заодно первые очки.

«Не будет Пике и Агуэро? Это опытные игроки для их состава. Но у них есть молодые игроки, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.

Мандража нет. Лига чемпионов — это праздник футбола для всей страны. Мы хотим выходить завтра, получать удовольствие от игры и играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, играть увереннее с мячом, не бояться их. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас», — цитирует Шапаренко Tribuna.com.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.