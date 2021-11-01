Месси сообщил о желании вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»признался, что в будущем планирует вернуться в

«Я всегда говорил, что хотел бы помочь "Барселоне". Я бы хотел когда-нибудь стать техническим секретарем.

Я не знаю, будет ли это именно в "Барселоне". Я хотел бы снова внести свой вклад, потому что это клуб, который я люблю. И я хочу, чтобы он оставался одним из лучших», — приводит слова Месси Sport.es.

Месси покинул «Барселону» в начале августа, так и не сумев договориться с клубом о продлении контракта. Аргентинец перешел в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Месси подписал с французским клубом контракт по схеме «2+1».