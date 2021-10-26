ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерУволит ли «МЮ» Сульшера?
  • 18:46
    • Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по делу Газизова
  • 17:33
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
  • 14:37
    • Кафанов — новый главный тренер «Ростова»
  • 18:06
    • ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022
  • 16:59
    • «Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по делу Газизова

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак Между тем Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы московского «Спартака», сообщила, что Московский арбитражный суд удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия Шамилю Газизову.

    Шамиль Газизов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамиль Газизов

    «Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу "Капитальных активов" и признать недействительным решение совета директоров "Спартака". Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено.

    Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным. Сейчас у "Спартака" появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей.

    Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», — цитирует Завьялову ТАСС.

    Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередной тотал больше у «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Пройдет ли «Челси» еще один раунд Кубка Лиги?
  • «Челси» — « Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ставка в пользу «Милана» с учетом тотала
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.97
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ингольштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры