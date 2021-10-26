Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по делу Газизова

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы московского, сообщила, что Московский арбитражный суд удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу "Капитальных активов" и признать недействительным решение совета директоров "Спартака". Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено.

Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным. Сейчас у "Спартака" появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей.

Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», — цитирует Завьялову ТАСС.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».