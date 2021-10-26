«Металлург» Липецк — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу на липецкимв матче группового этапа Кубка России со счетом 2:0.

На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Федор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.

Отметим, что на 73-й минуте из-за травмы был заменен вратарь ЦСКА Владислав Тороп, место которого занял Данила Боков.

Футбол. Россия. Кубок Металлург Липецк — ЦСКА 0:2 Голы: 0:1 Emil Bohinen (41'), 0:2 Кристиян Бистрович (85')

ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в группе. «Металлург» с тремя баллами финишировал вторым, а «Зенит-Ижевск» стал третьим.