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    ЦСКА выиграл у липецкого «Металлурга» в Кубке России

    «Металлург» Липецк — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Металлург Липецк ЦСКА
    ЦСКА одержал гостевую победу на липецким «Металлургом» в матче группового этапа Кубка России со счетом 2:0.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Федор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.

    Отметим, что на 73-й минуте из-за травмы был заменен вратарь ЦСКА Владислав Тороп, место которого занял Данила Боков.

    Футбол. Россия. Кубок
    Металлург Липецк — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 Emil Bohinen (41'), 0:2 Кристиян Бистрович (85')

    ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в группе. «Металлург» с тремя баллами финишировал вторым, а «Зенит-Ижевск» стал третьим.

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