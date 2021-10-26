«Металлург» Липецк — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Федор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.
Отметим, что на 73-й минуте из-за травмы был заменен вратарь ЦСКА Владислав Тороп, место которого занял Данила Боков.
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Металлург Липецк — ЦСКА 0:2
Голы: 0:1 Emil Bohinen (41'), 0:2 Кристиян Бистрович (85')
ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в группе. «Металлург» с тремя баллами финишировал вторым, а «Зенит-Ижевск» стал третьим.