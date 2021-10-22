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    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол УЕФА Футбол России Зенит Локомотив Спартак Рейнджерс Селтик
    Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
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    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Напомним, что все три команды с минимальной разницей уступили своим соперникам в домашних встречах — «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» (0:1), «Спартак» не сумел удержать преимущество в два мяча и уступил английскому «Лестер Сити» (3:4), а «Локомотив» не набрал очков в игре с турецким «Галатасараем» (0:1).

    В активе России осталось 31,682 балла, у Шотландии, занимающей девятое место, на счету 32,100 балла после победы «Рейнджерс» и «Селтика». 11-ю позицию занимает Украина, у которой 30,600 балла.

    Первая шестерка таблицы коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом: 1. Англия (92,355), 2. Испания (83,998), 3. Италия (66,902), 4. Германия (64,927), 5. Франция (48,081), 6. Португалия (46,216).

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