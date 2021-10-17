Аугсбург — Арминия прямая трансляция 17.10.2021, смотреть онлайн

В 18:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Аугсбург» занимает 16 место с 5 очками, «Арминия» — 17 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Арминия» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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