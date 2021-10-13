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    «Барселона» сможет заполнять «Камп Ноу» на 100%

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    Власти Каталонии разрешили «Барселоне» полностью заполнять домашний стадион «Камп Ноу», сообщает Sport.es.

    «Камп Ноу»
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    «Камп Ноу»

    Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес объявил на пресс-конференции о снятии в автономном сообществе ограничений на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

    Ранее каталонский клуб мог заполнять «Камп Ноу» лишь на 60%.

    При этом прохождение полного курса вакцинации не является обязательным условием для посещения матчей, но на стадионе необходимо придерживаться санитарных норм и находиться в маске.

    «Барселона» сможет сыграть с полным «Камп Ноу» уже 17 октября, когда в Ла Лиге примет «Валенсию». 20 октября каталонцы в Лиге чемпионов дома сыграют против киевского «Динамо».

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