«Барселона» сможет заполнять «Камп Ноу» на 100%

«Камп Ноу» Фото: globallookpress.com
Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес объявил на пресс-конференции о снятии в автономном сообществе ограничений на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Ранее каталонский клуб мог заполнять «Камп Ноу» лишь на 60%.
При этом прохождение полного курса вакцинации не является обязательным условием для посещения матчей, но на стадионе необходимо придерживаться санитарных норм и находиться в маске.
«Барселона» сможет сыграть с полным «Камп Ноу» уже 17 октября, когда в Ла Лиге примет «Валенсию». 20 октября каталонцы в Лиге чемпионов дома сыграют против киевского «Динамо».