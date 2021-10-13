«Барселона» сможет заполнять «Камп Ноу» на 100%

Власти Каталонии разрешилиполностью заполнять домашний стадион «Камп Ноу», сообщает Sport.es.

Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес объявил на пресс-конференции о снятии в автономном сообществе ограничений на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Ранее каталонский клуб мог заполнять «Камп Ноу» лишь на 60%.

При этом прохождение полного курса вакцинации не является обязательным условием для посещения матчей, но на стадионе необходимо придерживаться санитарных норм и находиться в маске.

«Барселона» сможет сыграть с полным «Камп Ноу» уже 17 октября, когда в Ла Лиге примет «Валенсию». 20 октября каталонцы в Лиге чемпионов дома сыграют против киевского «Динамо».