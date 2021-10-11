Бензема: Теперь сборная Франции хочет выиграть чемпионат мира

Нападающий сборной Франциидал комментарий после победы над сборной Испании (2:1) в финальном матче Лиги наций.

«Это был сказочный вечер как с личной, так и с командной точки зрения. Мне по-настоящему хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной Франции. Было нелегко, и мы продемонстрировали силу характера этой команды.

Мы никогда не сдаемся. Это признак великих команд — ни в коем случае не паниковать и быть терпеливыми. Нам удалось дважды забить. Собираемся извлечь из этого максимум пользы, подготовиться к чемпионату мира, поехать и выиграть его!» — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.

Напомним, Бензема забил один из мячей в этой игре и был признан лучшим игроком матча.