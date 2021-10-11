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    Бейл может вернуться в чемпионат Англии

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    Нападающий «Реала» Гарет Бейл может покинуть мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, передает Marca.

    Гарет Бейл
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    Гарет Бейл

    По информации источника, 32-летний валлиец попал в сферу интересов «Ньюкасла». Контракт Бейла с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2022 года и мадридцы не намерены продлевать соглашение с ним, и будут готовы расстаться с форвардом этой зимой.

    Напомним, нападающий перебрался в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». В текущем сезоне он провел за «сливочных» три матча в Ла Лиге, забив один гол.

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