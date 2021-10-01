ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • 07:07
    • Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 06:49
    • Хавбек «Спартака» претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
    Все новости спорта

    Баринов: Сейчас нет центральных защитников, поэтому приходится играть мне

    Футбол Лига Европы Футбол России Локомотив Футбол Италии Лацио Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал исход матча с итальянским «Лацио» (0:2).

    Дмитрий Баринов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Баринов

    «Думаю, было много простых ошибок. И второй гол — со стандарта. Разбирали, говорили об этом, но, увы, не получилось. Мне не сложно играть в центре обороны. Не сказать, что непривычно. Считаю, в целом нормально, но только результат плохой. Сами знаете, у нас сейчас нет центральных защитников, поэтому мне там приходится играть. Отношусь к этому нормально.

    Я сейчас не могу вас сказать, что случилось на стандарте. Надо посмотреть эпизод и разобраться в этом. Мы разбирали стандарты, и тренер говорил, что есть такой розыгрыш — на ближнюю штангу. Насколько я помню, там должен был доигрывать футболист, который играл персонально с оппонентом, не дать ему чиркнуть. Но надо смотреть, разбирать», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Козлы» моментально забодают аутсайдера?
  • «Кельн» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Снова будет обмен результативными ударами?
  • «Ланс» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры