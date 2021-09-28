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    Де Дзерби доволен нулевой ничьей с «Интером»

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    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал результат матча с «Интером» (0:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю.

    Сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит говорить об арбитрах. Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.

    Насколько серьезна травма Траоре? Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.

    Думаю, что "Интер" ментально сильнее, чем мы. Даже когда "Шахтер" долго владел мячом, "Интер" не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

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    • Мы не думаем о "Реале" сейчас. Мы думаем о матче против "Динамо" в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба «Шахтера».

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