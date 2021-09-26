«Краснодар» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости влетел в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот «Сочи».
На 21-й минуте Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд. Кабелла влетел в штрафную сочинцев, легко разобрался с Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.
А на 40-й минуте «быки» остались в меньшинстве — Спаич возле собственной штрафной сбил набравшего скорость Касьерру и получил красную карточку за фол последней надежды.
На 63-й минуте был назначен пенальти в ворота «Сочи» — Сперцян взял инициативу на себя, ворвался в штрафную и вынудил Прохина сфолить.
Гжегож Крыховяк с пенальти пробил низом по центру ворот, а Джанаев завалился в левый от себя угол.
На 75-й минуте хозяева остались вдевятером — Черников не успел к мячу и врезался в Юрганова, получив вторую желтую карточку.
«Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвертую строчку таблицы РПЛ. «Сочи» имеет в своем активе 15 очков и идет пятым.