«Краснодар» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости влетел в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот «Сочи».

На 21-й минуте Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд. Кабелла влетел в штрафную сочинцев, легко разобрался с Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.

А на 40-й минуте «быки» остались в меньшинстве — Спаич возле собственной штрафной сбил набравшего скорость Касьерру и получил красную карточку за фол последней надежды.

На 63-й минуте был назначен пенальти в ворота «Сочи» — Сперцян взял инициативу на себя, ворвался в штрафную и вынудил Прохина сфолить.

Гжегож Крыховяк с пенальти пробил низом по центру ворот, а Джанаев завалился в левый от себя угол.

На 75-й минуте хозяева остались вдевятером — Черников не успел к мячу и врезался в Юрганова, получив вторую желтую карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Сочи 3:0 Голы: 1:0 E. Spertsyan (3'), 2:0 R. Cabella (20'), 3:0 G. Krychowiak (пенальти) (64') Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Урош Спаич, Тонни Триндаде Вильена, Александр Черников, Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян, Виктор Классон (Егор Сорокин, 43'), Джон Кордоба (Алексей Ионов, 74') Сочи: Матео Кассьерра, Артур Юсупов (Жоаозиньо, 73'), Ивелин Попов (Никита Бурмистров, 28'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов (Кирилл Заика, 73'), Матео Барач (Дмитрий Воробьёв, 73'), Rodrigao (Игорь Юрганов, 46'), Данила Прохин, Сослан Джанаев Предупреждения: V. Claesson (34'), Rodrigao (44'), N. Burmistrov (45 + 1'), A. Chernikov (54'), A. Chernikov (75'), D. Prokhin (84'), Игорь Юрганов (88') Удаление: U. Spajic (39')

«Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвертую строчку таблицы РПЛ. «Сочи» имеет в своем активе 15 очков и идет пятым.