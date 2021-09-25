«Лестер» — «Бернли»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче шестого тура АПЛ сыграл вничью с— 2:2.

Гости получили минимальный перевес в счете на 12-й минуте после автогола Джейми Варди.

Форвард «лис» исправился на 37-й минуте, когда сравнял счет. Впрочем, еще через три минуты Максвелл Корне вернул «Бернли» преимущество.

Хозяевам удалось отыграться за пять минут до конца основного времени усилиями того же Варди, оформившего дубль.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Бёрнли 1:2 Голы: 0:1 J. Vardy (автогол) (12'), 1:1 J. Vardy (37'), 1:2 M. Cornet (40'), 2:2 J. Vardy (85') Лестер: Каспер Шмейхель, Рикарду Перейра (Тимоти Кастань, 46'), Чаглар Сёюнджю, Янник Вестергор, Райан Бертранд, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре (Келечи Ихеаначо, 62'), Адемола Лукман (Джеймс Мэддисон, 78'), Харви Льюис Барнс, Джейми Варди Бёрнли: Крис Вуд, Матей Выдра (Эшли Барнс, 75'), Максвелл Корне (Йоханн Берг Гудмундссон, 45'), Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Дуайт Макнил, Чарли Тейлор, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Мэттью Лоутон, Ник Поуп Предупреждения: J. Vestergaard (5'), M. Cornet (45 + 1'), A. Westwood (60'), J. B. Gudmundsson (68'), H. Barnes (78')

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает 12-е место (7 очков), а «Бернли» — 19-е (2 очка).

«Лидс» у себя дома потерпел поражение от «Вест Хэма» — 1:2.

На 19-й минуте Рафаэл вывел «павлинов» вперед. «Молотобойцы» отыгрались на 67-й минуте благодаря автоголу Хуниора Фирпо. Окончательный результат на 90-й минуте установил Майкл Антонио.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Рафаэл Диас (19') Лидс: Иллан Меслье, Джейми Шаклтон, Чарли Крессвел, Лиам Купер, Хуниор Фирпо, Калвин Филлипс, Рафаэл Диас, Матеуш Клих, Стюарт Даллас, Даниэль Джеймс (Джек Харрисон, 46'), Родриго Вест Хэм: Майкл Антонио, Саид Бенрахма, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Рафаэл Диас (20'), P. Fornals (28'), M. Antonio (55')

В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 18-е место (3 очка), а «Вест Хэм» — седьмое (11 очков).