Рангник: Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

Руководительпо спорту и развитиювысказался против действующего лимита на легионеров в чемпионате России.

Напомним, в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8+17» (из 25 игроков в заявке на матч может быть не более восьми иностранцев).

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции.

Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе.

Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», — сказал Рагник «Спорт-Экспрессу».

Рангник был назначен на пост руководителя по спорту и развитию в июле 2021 года. В московской команде специалист занимается стратегическим планированием и спортивным развитием.