ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
  • 21:16
    • «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    «Велес» планирует дозаявить нападающего «Ахмата»

    Футбол Велес ФНЛ Футбол России Ахмат РПЛ Трансферы Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Московский «Велес» планирует дозаявить нападающего Магомеда Митришева, сообщает «Матч ТВ».

    Магомед Митришев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Митришев

    29-летний экс-форвард «Ахмата» тренируется с командой Артема Куликова.

    В прошлом сезоне грозненцы отдавали Митришева в «Чайку», за которую тот из-за травмы провел осенью всего два матча. Летом у футболиста истек контракт с грозненцами.

    В РПЛ на счету Митришева 22 гола в 136 матчах.

    Напомним, что свободные агенты при разрешении комитета по статусу игроков РФС могут трудоустраиваться в течение месяца после закрытия трансферного окна.

    «Велес» занимает 8-е место в Первенстве-Олимп ФНЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «МЮ» снова будут проблемы в матче с «Вест Хэмом»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • ПСЖ наберет очередные 3 очка?
  • «Метц» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Динамо» снова обыграет «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины?
  • «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ренн — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры