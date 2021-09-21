«Велес» планирует дозаявить нападающего «Ахмата»

29-летний экс-форвард «Ахмата» тренируется с командой Артема Куликова.

В прошлом сезоне грозненцы отдавали Митришева в «Чайку», за которую тот из-за травмы провел осенью всего два матча. Летом у футболиста истек контракт с грозненцами.

В РПЛ на счету Митришева 22 гола в 136 матчах.

Напомним, что свободные агенты при разрешении комитета по статусу игроков РФС могут трудоустраиваться в течение месяца после закрытия трансферного окна.

«Велес» занимает 8-е место в Первенстве-Олимп ФНЛ.