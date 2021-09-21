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    Григорян покинул пост главного тренера армянского «Алашкерта»

    Футбол Футбол России СКА-Хабаровск Анжи Тамбов
    Российский специалист Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера армянского «Алашкерта».

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Я вижу, что ничего не изменилось, поэтому я хочу уйти с позитивным настроем. После пяти туров команда в сложной ситуации, и ее надо исправлять. Я понимаю, что это должен делать другой тренер.

    Я благодарю "Алашкерт" и всех ребят. Подаю в отставку, а дальше будет продолжать другой тренер», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Футбольной федерации Армении.

    После пяти матчей чемпионата Армении команда набрала два очка и занимает предпоследнюю девятую строчку турнирной таблицы. Ранее Григорян работал в хабаровском СКА, «Анжи», «Тамбове» и «Арарате».

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