«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет 1:2, обзор голов

В матче 5 тура английской Премьер-лигиобыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей забивали Криштиану Роналду и Джесси Лингард. У хозяев голом отметился Мохамед Саид Бенрахма.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: 1:0 Саид Бенрахма (30'), 1:1 Криштиану Роналду (35'), 1:2 Джесси Лингард (89') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Анджело Огбонна, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 88'), Никола Влашич (Андрей Ярмоленко, 68'), Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 90') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Поль Погба (Джесси Лингард, 73'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд (Джейдон Санчо, 73'), Фред (Неманья Матич, 88'), Скотт МакТоминай, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа

После этой победы «манкунианцы» набрали 13 очков. Это их третья победа подряд в АПЛ. Они занимают второе место.

«Вест Хэм» имеет 8 очков и не может выиграть уже третий тур подряд. Он находится на 8 позиции.