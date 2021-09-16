ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
  • 23:58
    • Гол Родриго принес «Реалу» победу над «Интером»
  • 23:53
    • ПСЖ не смог обыграть «Брюгге»
    Все новости спорта

    Хендерсон: Приятно снова видеть свою фамилию на табло

    Футбол Ливерпуль Футбол Англии Лига чемпионов Футбол Италии Милан Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Миланом» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Джордан Хендерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Хендерсон

    Капитан мерсисайдского клуба, забивший победный гол, был признан лучшим игроком матча.

    «На перерыв мы уходили несколько разочарованными счетом, но я заметил, что ребята очень правильно восприняли эту ситуацию и отлично начали второй тайм.

    Награда за это не заставила себя ждать: навязали борьбу и забили победный мяч, — так что, в целом, довольны», — приводит слова игрока BT Sport.

    Последний раз Хендерсон забивал в Лиге чемпионов в 2014 году «Лудогорцу».

    «Приятно снова видеть свою фамилию на табло — у меня не так уж много голов. Конечно же, я над этим работаю, особенно когда играю на позиции восьмого номера. Нужно входить в штрафную и иногда забивать», — сказал он.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Локомотив» финалиста Лиги Европы?
  • «Локомотив» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Наполи» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Норвежцы не смогут одолеть «Зарю»?
  • «Буде-Глимт» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лестер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Монако — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Мура — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры