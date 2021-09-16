Хендерсон: Приятно снова видеть свою фамилию на табло

Полузащитник «Ливерпуля»прокомментировал победу над(3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Капитан мерсисайдского клуба, забивший победный гол, был признан лучшим игроком матча.

«На перерыв мы уходили несколько разочарованными счетом, но я заметил, что ребята очень правильно восприняли эту ситуацию и отлично начали второй тайм.

Награда за это не заставила себя ждать: навязали борьбу и забили победный мяч, — так что, в целом, довольны», — приводит слова игрока BT Sport.

Последний раз Хендерсон забивал в Лиге чемпионов в 2014 году «Лудогорцу».

«Приятно снова видеть свою фамилию на табло — у меня не так уж много голов. Конечно же, я над этим работаю, особенно когда играю на позиции восьмого номера. Нужно входить в штрафную и иногда забивать», — сказал он.