Руй Витория: Мы сделали более чем достаточно для победы

Наставник «Спартака»прокомментировал результат матча с «Легией» (0:1) в Лиге Европы.

«Сложно принять этот результат, потому что мы проиграли. Мы сделали более чем достаточно для победы. Но как я сказал вчера — детали могут создавать разницу. Мы пропустили гол на последней минуте и проиграли. Сложно говорить о невезении, но команда сделала все для победы. Мы проводили разнообразные атаки, нанесли много ударов. Мы расстроены», — цитирует португальца СЭ.

Следующий матч «Спартак» проведет в Неаполе, где сыграет с «Наполи». Игра состоится 30 сентября.