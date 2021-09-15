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    «Шериф» — «Шахтер»: стартовые составы команд

    «Шериф» — «Шахтер»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Шерифа» и «Шахтера» на матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Андрей Пятов
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    Андрей Пятов

    «Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто.

    Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Джульен, Кожокарь, Николов, Бруно, Кожокару, Янсане.

    «Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо, Фернандо.

    Запасные: Шевченко, Витао, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан, Бондарь.

    Команды начнут в 19:45 по мск. Ознакомиться с прогнозом на поединок можно по ссылке.

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