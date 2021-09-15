«Шериф» — «Шахтер»: прогноз, составы, коэффициенты

Андрей Пятов Фото: globallookpress.com
«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто.
Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Джульен, Кожокарь, Николов, Бруно, Кожокару, Янсане.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Витао, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан, Бондарь.
Команды начнут в 19:45 по мск. Ознакомиться с прогнозом на поединок можно по ссылке.