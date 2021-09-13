Анчелотти: Потенциал «Реала» в атаке просто невероятен

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Сельтой» (5:2) в матче 4-го тура чемпионата Испании.

«Нам очень помогли болельщики. У нас было две ошибки в обороне, над которыми надо работать. В то же время наш потенциал в атаке просто невероятен.

Мы хорошо отреагировали, и это помогло победить, но мы не должны отдавать эти мячи. Нужно добиться баланса. Мы поговорим о том, что у нас не получилось», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» набрал 10 очков в четырех турах и поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта», набрав лишь одно очко, занимает 18-е место.