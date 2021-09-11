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    АПЛ. Крупное поражение «Тоттенхэма», «Лестер» сыграет с «Ман Сити»

    Результаты матчей четвертого тура чемпионата Англии по футболу

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    Вильфрид Заа
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    Вильфрид Заа
    С 11 по 13 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи четвертого тура.

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 3:0

    В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле разгромил «Тоттенхэм» — 3:0.

    Хозяева открыли счет на 75-й минуте, когда Вильфрид Заа реализовал пенальти.

    Спустя девять минут Заа отметился результативной передачей на Одсонна Эдуарда, который удвоил преимущество своей команды.

    Победную точку в компенсированное время поставил тот же Эдуард.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Тоттенхэм 2:0
    Голы: : Уилфрид Заха (пенальти) (76'), 2:0 Одсонн Эдуард (84') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Marc Guehi, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер, Шейку Куйяте (Лука Миливоевич, 67'), Джеймс Макартур, Джордан Айю (Майкл Олисе, 87'), Кристиан Бентеке (Одсонн Эдуард, 84'), Уилфрид Заха Тоттенхэм: Деле Алли, Гарри Кейн, Лукас Моура, Гарри Уинкс (Бен Дэвис, 60'), Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон, Эрик Дайер (Джо Родон, 12'), Джафет Танганга, Эмерсон, Уго Льорис Предупреждения: Джафет Танганга (53'), Уилфрид Заха (54'), Джафет Танганга (58'), Лукас Моура (82'), Конор Галлахер (89')

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» все еще занимает первое место (9 очков), «Кристал Пэлас» идет 11-м (5 очков).

    «Арсенал» — «Норвич»

    11 сентября, 17:00 мск

    «Брентфорд» — «Брайтон»

    11 сентября, 17:00 мск

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    11 сентября, 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    11 сентября, 17:00 мск

    «Саутгемптон» — «Вест Хэм»

    11 сентября, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Вулверхэмптон»

    11 сентября, 17:00 мск

    «Челси» — «Астон Вилла»

    11 сентября, 19:30 мск

    «Лидс» — «Ливерпуль»

    12 сентября, 18:30 мск

    «Эвертон» — «Бернли»

    13 сентября, 22:00 мск

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