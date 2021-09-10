Гюнеш уволен с поста наставника сборной Турции

покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу, сообщает пресс-служба местной федерации футбола (TFF).

«После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом мы приняли решение разойтись.

Мы хотели бы поблагодарить нашего уважаемого учителя, господина Гюнеша, который принес большой успех нашей стране, за его работу и вклад в турецкий футбол, и желаем ему крепкого здоровья и успехов в его будущей жизни», — говорится в заявлении.

В последнем матче под руководством Гюнеша Турция разгромно проиграла Нидерландам (1:6) в отборе на чемпионат мира-2022.

Стоит отметить, что Гюнеш вывел сборную на Евро-2020, где турки проиграли три матча группового раунда.