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    Гюнеш уволен с поста наставника сборной Турции

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    Шенол Гюнеш покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу, сообщает пресс-служба местной федерации футбола (TFF).

    Шенол Гюнеш
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    Шенол Гюнеш

    «После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом мы приняли решение разойтись.

    Мы хотели бы поблагодарить нашего уважаемого учителя, господина Гюнеша, который принес большой успех нашей стране, за его работу и вклад в турецкий футбол, и желаем ему крепкого здоровья и успехов в его будущей жизни», — говорится в заявлении.

    В последнем матче под руководством Гюнеша Турция разгромно проиграла Нидерландам (1:6) в отборе на чемпионат мира-2022.

    Стоит отметить, что Гюнеш вывел сборную на Евро-2020, где турки проиграли три матча группового раунда.

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