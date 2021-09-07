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    «Томь» из-за долгов не сможет заявить новичков

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    «Томь» до закрытия трансферного окна не снимет запрет на регистрацию новичков, наложенный на нее РФС из-за долгов по налогам, сообщает «Матч ТВ».

    «Томь» из-за долгов не сможет заявить новичков
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    «Томь» из-за долгов не сможет заявить новичков

    Отмечается, что сумма долга составляет порядка восьми миллионов рублей.

    Если «Томь» закроет долг в течение месяца, то у команды будет возможность подписать свободных агентов из числа тех, кто покинул свои прежние клубы в ходе летнего трансферного периода. В ближайшее время в клубе ожидается поступление денежных средств.

    После девяти туров ФНЛ команда из Томска идет на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.

    Напомним, в России трансферное окно закрывается сегодня, 7 сентября, в полночь.

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