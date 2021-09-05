Швейцария — Италия: счет матча 0:0

Сборнаясыграла вничью с командойв домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: figc.it

Встреча группы C, которая прошла в Базеле, завершилась со счетом 0:0.

«Скуадра адзурра» имела отличный шанс на 53-й минуте, когда Жоржиньо не забил пенальти, слишком слабо пробивший по воротам Яна Зоммера.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C Швейцария — Италия 0:0 Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 63'), Михел Эбишер, Фабиан Фрай, Джибриль Соу (Денис Закария, 63'), Ренато Штеффен (Кристиан Фасснахт, 71'), Стивен Цубер (Рубен Варгас, 63'), Харис Сеферович (Анди Зачири, 85') Италия: Лоренцо Инсинье (Джакомо Распадори, 90'), Чиро Иммобиле (Николо Дзаньоло, 59'), Доменико Берарди (Федерико Кьеза, 59'), Мануэль Локателли (Марко Верратти, 77'), Жоржиньо, Николо Барелла (Маттео Пессина, 90'), Эмерсон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Джибриль Соу (6'), Джорджо Кьеллини (41'), Михел Эбишер (59'), Нико Эльведи (68'), Фабиан Фрай (87')

Группа C

1. Италия — 11 очков (5 игр)

2. Швейцария — 7 (3)

3. Болгария — 5 (5)

4. Северная Ирландия — 4 (3)

5. Литва — 0 (4)

Сборная Бельгии у себя дома одержала победу над Чехией — 3:0.

По голу забили Ромелу Лукаку, Эден Азар и Алексис Салемакерс.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Бельгия — Чехия 3:0 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (8'), 2:0 Эден Азар (41'), 3:0 Алексис Салемакерс (65') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс (Леандер Дендонкер, 81'), Аксель Витсель, Янник Карраско (Алексис Салемакерс, 57'), Ханс Ванакен (Доди Лукебакио, 81'), Ромелу Лукаку (Миши Батшуайи, 81'), Эден Азар (Леандро Троссард, 73') Чехия: Матей Выдра (Станислав Тецль, 65'), Адам Гложек (Томаш Виснер, 77'), Антонин Барак (Алекс Краль, 77'), Якуб Пешек (Яромир Змрхаль, 66'), Томаш Голеш, Томаш Соучек, Алеш Матею, Томаш Калас, Filip Kasa, Владимир Цоуфаль, Томаш Вацлик (Jindrich Stanek, 14') Предупреждения: Ян Вертонген (19'), Антонин Барак (21'), Аксель Витсель (71'), Ромелу Лукаку (76')

Группа E

1. Бельгия — 13 очков (5 игр)

2. Чехия — 7 (5)

3. Уэльс — 6 (3)

4. Белоруссия — 3 (4)

5. Эстония — 0 (3)

Команда Польши на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Сан-Марино — Польша 1:7 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (5'), 0:2 Кароль Свидерский (16'), 0:3 Роберт Левандовски (21'), 0:4 Кароль Линетти (44'), 1:4 Никола Нанни (48'), 1:5 Адам Букса (67') Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Alessandro D'Addario, Filippo Fabbri (Giacomo Conti, 66'), Кристиан Бролли (Микеле Чеволи, 46'), Данте Карлос Росси (Фабио Томассини, 39'), Андреа Грандони, Лоренцо Лунадей, Энрико Голинуччи, Марчелло Муларони, Никола Нанни (Мирко Палацци, 73'), Маттео Витайоли (Хосе Хирш Адольфо, 46') Польша: Роберт Левандовски (Адам Букса, 46'), Кароль Свидерский, Якуб Модер (Бартош Слиш, 46'), Кароль Линетти (Пшемыслав Франковский, 79'), Дамьян Шиманьский, Якуб Каминьский, Тымотеуш Пухач (Nicola Zalewski, 66'), Томаш Кендзёра, Михал Хелик, Kamil Piatkowski, Войцех Щенсны (Лукаш Скорупски, 46') Предупреждения: Никола Нанни (31'), Фабио Томассини (40'), Лоренцо Лунадей (42'), Марчелло Муларони (57')

Группа I

1. Англия — 15 очков (5 игр)

2. Польша — 10 (5)

3. Албания — 9 (5)

4. Венгрия — 7 (5)

5. Андорра — 3 (5)

6. Сан-Марино — 0 (5)