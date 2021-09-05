Льорис: Необходимо добиться успеха в матче с Финляндией

Уго Льорис Фото: globallookpress.com
«Сборной Франции не хватает целеустремленности и агрессивной игры. Эйфория ЧМ-2018 закончилась.
Есть определенные критерии самого высокого уровня, и мы должны им соответствовать. У нас есть некоторая неуверенность в себе. Многие из футболистов прогрессируют, но каждый в сборной должен повысить свой уровень игры.
Необходимо сохранять позитивный настрой и добиться успеха в матче с Финляндией. Я не хочу бояться [непопадания на чемпионат мира в Катаре]», — приводит слова Льориса L'Equipe.
Франция сыграет с Финляндией 7 сентября. Матч начнется в 21:45 по мск