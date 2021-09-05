ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииПервый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе
  • 07:17
    • Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
  • 06:59
    • Павлюченкова пробилась в 1/8 финала US Open
  • 06:45
    • Карацев завершил выступление на US Open
  • 23:50
    • Сборная Нидерландов отгрузила четыре мяча Черногории
  • 23:40
    • Сборные Украины и Франции обменялись голами
    Все новости спорта

    Льорис: Необходимо добиться успеха в матче с Финляндией

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Украины Футбол Украины Сборная Финляндии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Вратарь сборной Франции Угол Льорис прокомментировал результат матча со сборной Украины (1:1) и предстоящий поединок со сборной Финляндии в отборе на ЧМ-2022.

    Уго Льорис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уго Льорис

    «Сборной Франции не хватает целеустремленности и агрессивной игры. Эйфория ЧМ-2018 закончилась.

    Есть определенные критерии самого высокого уровня, и мы должны им соответствовать. У нас есть некоторая неуверенность в себе. Многие из футболистов прогрессируют, но каждый в сборной должен повысить свой уровень игры.

    Необходимо сохранять позитивный настрой и добиться успеха в матче с Финляндией. Я не хочу бояться [непопадания на чемпионат мира в Катаре]», — приводит слова Льориса L'Equipe.

    Франция сыграет с Финляндией 7 сентября. Матч начнется в 21:45 по мск

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли Швейцария реванш у Италии за поражение на Евро-2020?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Германия опередить Армению?
  • Германия — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Бразилия и Аргентина сыграют вничью 0:0?
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Германия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эванс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свитолина — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры