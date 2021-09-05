Германия — Армения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 21:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Германия»: Мануэль Нойер, Йонас Хофман, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Тило Керер, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри, Марко Ройс, Лерой Зане, Тимо Вернер.

«Армения»: Sargis Adamyan, Хорен Байрамян, Генрих Мхитарян, Тигран Барсегян, Артак Григорян, Wbeymar Angulo, Камо Оганесян, Вараздат Ароян, Тарон Восканян, Оганес Амбарцумян, Давид Юрченко.

Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Армения» 6:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Армения». Коэффициент ставки — 1.76.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 2:0. Матч между командами «Германия» и «Армения» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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