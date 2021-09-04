Финляндия — Казахстан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 16:00 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Финляндия»: Лукаш Градецки, Лео Вяйсянен, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Николай Алхо, Onni Valakari, Расмус Шуллер, Роберт Тэйлор, Йере Уронен, Йоэль Похьянпало, Теэму Пукки.

«Казахстан»: Абат Аимбетов, Aidos Tattybayev, Георгий Жуков, Maksat Taykenov, Рамазан Оразов, Erkin Tapalov, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Игорь Валерьевич Шацкий.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Казахстан» со счетом 2:3. Матч между командами «Финляндия» и «Казахстан» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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