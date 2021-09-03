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    Солер: Должны взять себя в руки и побороться в следующих играх

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Швеции Сборная Испании Футбол Испании Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Солер прокомментировал поражение от Швеции (1:2) в квалификационном раунде ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол шведов был забит после неудачной передачи Солера на Серхио Бускетса, который пропустил мяч под ногой, позволив Александеру Исаку сравнять счет.

    «Я расстроен этим поражением. В моменте с первым пропущенным голом у меня с Серхио возникло недопонимание. Это недопустимо.

    Второй гол пришел после стандартного положения, и это испортило нам все оставшееся время матча. Но мы должны взять себя в руку и побороться в следующих играх», — цитирует Солера пресс-служба УЕФА.

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