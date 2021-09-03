Солер: Должны взять себя в руки и побороться в следующих играх

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый гол шведов был забит после неудачной передачи Солера на Серхио Бускетса, который пропустил мяч под ногой, позволив Александеру Исаку сравнять счет.
«Я расстроен этим поражением. В моменте с первым пропущенным голом у меня с Серхио возникло недопонимание. Это недопустимо.
Второй гол пришел после стандартного положения, и это испортило нам все оставшееся время матча. Но мы должны взять себя в руку и побороться в следующих играх», — цитирует Солера пресс-служба УЕФА.