Швеция — Испания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Швеция»: Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Филип Хеландер, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Деян Кулушевски, Александер Исак.

«Испания»: Херар Морено, Альваро Мората, Ферран Торрес, Карлос Солер, Серхио Бускетс, Коке, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Сесар Аспиликуэта, Унай Симон.

Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Швеция» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Испания». Коэффициент ставки — 1.94.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 0:1. Матч между командами «Швеция» и «Испания» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.