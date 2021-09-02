Польша — Албания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Польша»: Войцех Щенсны, Бартош Берешиньски, Камил Глик, Ян Беднарек, Мацей Рыбусь, Пшемыслав Франковский, Якуб Модер, Гжегож Крыховяк, Камиль Юзвяк, Адам Букса, Роберт Левандовски.

«Албания»: Сокол Чикалеши, Рею Манай, Амир Абраши, Лоренц Траши, Клаус Гясула, Кейди Баре, Эльсеид Хюсай, Мараш Кумбула, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Этрит Бериша.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Польша» — «Албания». Коэффициент ставки — 1.88.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Польша» со счетом 1:0. Матч между командами «Польша» и «Албания» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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