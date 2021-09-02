Литва — Северная Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Литва»: Ernestas Setkus, Роландас Баравикас, Edgaras Utkus, Benas Satkus, Вайдас Славицкас, Овидиус Вербицкас, Linas Megelaitis, Арвидас Новиковас, Фёдор Черных, Юстас Ласицкас, Эдгарас Дубикас.

«Северная Ирландия»: Конор Вашингтон, Шейн Лейвери, Алистер Макканн, Джордан Томпсон, Стивен Дэвис, Патрик Макнейр, Джамаль Льюис, Дэниел Баллард, Крэйг Кэткарт, Майкл Смит, Бэйли Пикок-Фаррел.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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