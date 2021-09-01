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    Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА перешел в «Эвертон»

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    Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Саломон Рондон
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    Саломон Рондон

    Венесуэльский футболист перешел в «Эвертон», сообщается на официальном сайте английского клуба.

    Рондон достался «Эвертону» бесплатно.

    Контракт с 31-летним форвардом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

    Саломон ранее играл под руководством главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса в «Ньюкасле» и китайском клубе «Далянь».

    Во второй половине прошлого сезона Рондон выступал на правах аренды за ЦСКА. В 10-ти матчах РПЛ он забил четыре мяча.

    Напомним, в последний день летнего трансферного окна нападающий «Эвертона» Мойзе Кин вернулся в «Ювентус».

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