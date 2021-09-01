Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА перешел в «Эвертон»

Саломон Рондон Фото: globallookpress.com
Венесуэльский футболист перешел в «Эвертон», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Рондон достался «Эвертону» бесплатно.
Контракт с 31-летним форвардом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Саломон ранее играл под руководством главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса в «Ньюкасле» и китайском клубе «Далянь».
Welcome to Everton, @salorondon23! 🇻🇪 pic.twitter.com/AvoCET61bU— Everton (@Everton) August 31, 2021
Во второй половине прошлого сезона Рондон выступал на правах аренды за ЦСКА. В 10-ти матчах РПЛ он забил четыре мяча.
Напомним, в последний день летнего трансферного окна нападающий «Эвертона» Мойзе Кин вернулся в «Ювентус».