Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА перешел в «Эвертон»

Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКАпродолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Венесуэльский футболист перешел в «Эвертон», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Рондон достался «Эвертону» бесплатно.

Контракт с 31-летним форвардом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Саломон ранее играл под руководством главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса в «Ньюкасле» и китайском клубе «Далянь».

Во второй половине прошлого сезона Рондон выступал на правах аренды за ЦСКА. В 10-ти матчах РПЛ он забил четыре мяча.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна нападающий «Эвертона» Мойзе Кин вернулся в «Ювентус».