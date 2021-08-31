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    «Ювентус» объявил о возвращении Кина

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    «Ювентус» сообщил на своем официальном сайте о возвращении нападающего Мойзе Кина.

    Мойзе Кин
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    Мойзе Кин

    Два года назад туринский клуб продал Кина английскому «Эвертону» за 25 миллионов евро.

    Детали новой сделки не разглашаются, но, по данным итальянских СМИ, «Ювентус» арендовал 21-летнего футболиста на два сезона.

    Опция выкупа будет активирована при выполнении определенных условий. Общая сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Кин выступал на правах аренды за «Пари Сен-Жермен».

    Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» продал Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

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