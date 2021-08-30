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    «Динамо» продлило контракт с вратарем

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    Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с вратарем Игорем Лещуком.

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    Новое соглашение «бело-голубых» с 25-летним футболистом рассчитано на четыре сезона.

    «Очень рад подписать новый контракт с "Динамо". К вратарю всегда повышенное внимание, потому что он находится на последнем рубеже. Его спасения и ошибки очень заметны. Быть вратарем в "Динамо" — большая ответственность, ведь за клуб выступал великий Лев Яшин и другие наши прославленные голкиперы. Нужно выходить на поле и не ударить в грязь лицом.

    "Динамо" — родная команда для меня. Я здесь с 9 лет, поэтому никуда не хотелось уходить. Пообщавшись с тренерами, решение остаться в родном клубе только укрепилось. Буду упорно работать на тренировках и доказывать, что достоин стать основным вратарем. Моя цель — выиграть чемпионство вместе с "Динамо" и как можно лучше выступить в еврокубках», — заявил Лещук.

    Игорь является воспитанником Академии московского «Динамо» имени Льва Яшина. Дебютировал за основной состав 10 мая 2017 года в гостевой игре против саратовского «Сокола» (3:0).

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