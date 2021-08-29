Хавбек «Ростова» перешел в «Норвич» на правах аренды

«Я очень рад оказать здесь. Это очень интересный новый вызов. Знаю, что мой новый клуб играет в классный футбол, ей нравится контролировать мяч. Я уже имел короткий разговор с тренером, и перспективы меня радуют.
Любимая позиция? Опорный полузащитник. Мне нравится использовать свои сильные качества при отборе мяча, диктовать сопернику свою игру. Думаю, я готов к уровню АПЛ. Жду уже своего дебюта», — цитирует Норманна официальный сайт клуба.
Норвежец перешел в «Ростов» зимой 2019 года из «Брайтона», в составе команды с берегов Дона 25-летний опорный полузащитник провел 56 матчей (2 гола и 8 голевых передач).
⚡️ Матиас Норманн продолжит этот сезон в «Норвиче» 🏴— Football Club Rostov (@rostovfc) August 29, 2021
Норвежец арендован @NorwichCityFC до конца сезона 21/22 с правом выкупа.
Желаем Матиасу успешных игр в Англии!