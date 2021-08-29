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    • Хавбек «Ростова» перешел в «Норвич» на правах аренды
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    Хавбек «Ростова» перешел в «Норвич» на правах аренды

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн арендован клубом английской Премьер-лиги «Норвичем» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    «Я очень рад оказать здесь. Это очень интересный новый вызов. Знаю, что мой новый клуб играет в классный футбол, ей нравится контролировать мяч. Я уже имел короткий разговор с тренером, и перспективы меня радуют.

    Любимая позиция? Опорный полузащитник. Мне нравится использовать свои сильные качества при отборе мяча, диктовать сопернику свою игру. Думаю, я готов к уровню АПЛ. Жду уже своего дебюта», — цитирует Норманна официальный сайт клуба.

    Норвежец перешел в «Ростов» зимой 2019 года из «Брайтона», в составе команды с берегов Дона 25-летний опорный полузащитник провел 56 матчей (2 гола и 8 голевых передач).

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