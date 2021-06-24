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    «Уфа» вышла из переговоров со «Спартаком» по полузащитнику

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    «Уфа» не сумела договориться со «Спартаком» о трансфере полузащитника Остона Урунова.

    Остон Урунов
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    Остон Урунов

    Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    «Мы были готовы заплатить 1 миллион в три транша, которые были определены четко по срокам.

    Нам "Спартак" поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

  • Полузащитник «Ростова» перешел в «Уфу»
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    • Напомним, что Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года, а затем за миллион евро перешел в «Спартак».

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