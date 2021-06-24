«Уфа» вышла из переговоров со «Спартаком» по полузащитнику

«Уфа» не сумела договориться со «Спартаком» о трансфере полузащитника

Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

«Мы были готовы заплатить 1 миллион в три транша, которые были определены четко по срокам.

Нам "Спартак" поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года, а затем за миллион евро перешел в «Спартак».