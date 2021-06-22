Соуза: Хочется вернуться в Польшу с победой и отдохнуть перед следующим матчем

Главный тренер сборной Польширассказал о своих ожиданиях от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Швеции.

«У меня есть некоторые сомнения по отдельным позициям и игрокам. В день матча мы посмотрим, кто насколько готов и примем окончательное решение. Сомнений немного, но есть два-три футболиста с небольшими проблемами, которые ещё не восстановились.

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Настрой — то, над чем мы работаем. На нужно быть более сбалансированной командой. Со своей стороны постараемся контролировать все эмоции и сделать так, чтобы и футболисты могли с этим справляться.

Пресса может очень критично относиться к национальной сборной, нам необходимо выработать правильный настрой.

Мы уже играли против шведов несколько раз. С 1974 года не побеждали, но нам надо сфокусироваться на настоящем, с тех пор много чего изменилось.

Шведская команда очень зрелая, они хорошо защищаются, умеют проводить контратаки, в этом году сыграли семь матчей и пропустили лишь один мяч. Они отлично отбирают мяч у соперника.

Будет сложно обыграть такую команду, но у нас есть идеи, как это сделать. Мы тренируемся и стараемся смоделировать, как может пойти игра. Соперник знает, как владеть мячом.

У них один из лучших в Европе игроков на контратаках, они очень быстры. Будет очень сложно играть индивидуально против отдельных футболистов. Они умеют прессинговать. Довольно крупные игроки задействуются на стандартах.

Насколько я знаю, Андерсон с 2016 года тренирует команду, так что они уже хорошо сыгрались, знают, что им нужно делать и умеют побеждать.

Для нас это практически финал, нужно так и сфокусироваться на этом матче. Надо выигрывать, чтобы продолжить участие в турнире.

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Надо думать об этом с первой минуты до последней. Хочется вернуться в Польшу с победой и отдохнуть перед следующим матчем», — сказал Соуза «Матч ТВ».

Напомним, встреча между командами состоится 23 июня в 19:00 по московскому времени.