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    Сантуш: В матче с Германией мы играли не в португальский футбол

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал мнение о предстоящем матче с Францией в рамках 3-го тура Евро-2020.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Мы все были разочарованы на обратном пути [из Германии]. Все чувствовали ответственность, и на следующий день игроки отреагировали должным образом.

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    Они опытные и понимают, что иногда вы не побеждаете. Бывают случаи, когда даже топ-команды плохо справляются с поражениями.

    Мы играли в субботу, было невероятно жарко. Здесь 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться. Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол.

    Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться.

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    Завтра мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.

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