Черчесов: Мы не слепые. Мы и свет в конце тоннеля видим, и дверь, куда идти

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему команда провалила чемпионат Европы.

В третьем туре группового этапа Евро сборная России проиграла Дании со счетом 1:4.

«Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов — человек пять-шесть. Команда на ходу менялась.

Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел.

Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать.

Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.