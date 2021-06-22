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    Черчесов: Мы не слепые. Мы и свет в конце тоннеля видим, и дверь, куда идти

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда провалила чемпионат Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В третьем туре группового этапа Евро сборная России проиграла Дании со счетом 1:4.

    «Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов — человек пять-шесть. Команда на ходу менялась.

    Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел.

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    • Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать.

    Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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