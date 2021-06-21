Украина — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (21.06.2021)

В 19:00 в группе C чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.

«Австрия»: Daniel Bachmann, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Штефан Ляйнер, Флориан Гриллич, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер.

Календарь и таблица Евро-2020

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Украина» со счетом 1:0. Матч между командами «Украина» и «Австрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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