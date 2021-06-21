Баумгартнер: На Евро-2020 один яркий момент следует за другим

Нападающий сборной Австрииподелился ожиданиями от матча с Украиной в рамках 3-го тура Евро-2020.

У команд по 3 очка после первых двух туров, в очной встрече они оспорят путевку в плей=офф со второго места в группе С.

«На турнире один яркий момент следует за другим. Сейчас нас ждет финал, но перед первым матчем нервоза было больше. Сейчас это больше восторг и жажда игры.

Никто не подходит к матчам с расчетом, что обе команды устроит ничья. Я так не поступал никогда. На таком уровне, думаю, подобное невозможно.

Обе команды будут стараться играть. В конечном счете, все определит, кто забьет больше мячей», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.