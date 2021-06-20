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    Сафонов: Не удивился, когда узнал, что сыграю с Финляндией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Финляндии Сборная Дании
    Голкипер сборной России Матвей Сафонов признался, что не был удивлен, когда узнал, что сыграет против Финляндии (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Если честно, были подозрения, что я сыграю, еще накануне матча. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было.

    Хорошо, что мне сообщили об этом не за пару часов до начала матча, а раньше. У меня было время подготовиться психологически и физически. Что я испытывал в тот момент? Был счастлив, улыбка не сходила с лица. Ведь у меня была такая цель — сыграть на Евро.

    Не только Игорь Дивеев, который сказал, что его главной целью на игру было сохранить меня сухим, все ребята прикладывали все силы, чтобы мне было легче в этом матче. Я чувствовал эту поддержку и как все бились за победный результат. Ну а я постарался отплатить всем чем мог.

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    • Нельзя сказать, что мы играли очень здорово, но и нельзя сказать, что играли плохо. В целом выполнили план на игру и улучшили турнирное положение. Но с другой стороны, конечно, хотелось забить больше», — приводит слова Сафонова официальный сайт УЕФА.

    В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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