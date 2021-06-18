Левандовский: Нам не хватает искры, чтобы показать в матчах свои лучшие качества

Нападающий сборной Польшив преддверии матча 2-го тура Евро-2020 с Испанией, поделился впечатлениями о первом матче со Словакией (1:2).

«Оглядываясь назад, могу сказать, что мы пропустили, контролируя ход матча.

Этот гол мог выбить нас из колеи, но после быстро забитого мяча во втором тайме мы воспряли духом и верили, что можем забить еще один мяч и победить.

Переломным моментом, безусловно, стала красная карточка. Результат матча сильно нас разочаровал.

Мы были расстроенными и злыми, потому что могли добиться большего в той игре. Давление всегда присутствует, особенно когда играешь на Евро и идешь без набранных очков.

Я достаточно опытен и обладаю кое-какими знаниями, которыми хочу поделиться с молодыми игроками.

Иногда я подхожу к ним, пытаюсь дать совет или подсказку насчет тактики или приемов. Я делаю это с добрыми намерениями и надеюсь, что они это понимают.

Мы очень качественно проводим тренировки. Нам просто не хватает искры, чтобы показать тот же самое в матчах.

Надеюсь, что в конце концов мы преодолеем это и покажем то же качество в матчах», — сказал Левандовски пресс-службе УЕФА.