Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 17:57
    • Швеция обыграла Словакию благодаря голу Эмиля Форсберга
  • 18:03
    • Хорватия — Чехия: Команды назвали составы на матч Евро-2020
  • 15:16
    • Губочан попал в стартовый состав Словакии на матч со Швецией
  • 13:41
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле
  • 13:26
    • Жирков может остаться в «Зените»
    Все новости спорта

    Левандовский: Нам не хватает искры, чтобы показать в матчах свои лучшие качества

    Футбол Сборная Польши Сборная Словакии Сборная Испании Футбол Испании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский в преддверии матча 2-го тура Евро-2020 с Испанией, поделился впечатлениями о первом матче со Словакией (1:2).

    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский

    «Оглядываясь назад, могу сказать, что мы пропустили, контролируя ход матча.

    Этот гол мог выбить нас из колеи, но после быстро забитого мяча во втором тайме мы воспряли духом и верили, что можем забить еще один мяч и победить.

    Переломным моментом, безусловно, стала красная карточка. Результат матча сильно нас разочаровал.

    Мы были расстроенными и злыми, потому что могли добиться большего в той игре. Давление всегда присутствует, особенно когда играешь на Евро и идешь без набранных очков.

    Я достаточно опытен и обладаю кое-какими знаниями, которыми хочу поделиться с молодыми игроками.

    Иногда я подхожу к ним, пытаюсь дать совет или подсказку насчет тактики или приемов. Я делаю это с добрыми намерениями и надеюсь, что они это понимают.

    Мы очень качественно проводим тренировки. Нам просто не хватает искры, чтобы показать тот же самое в матчах.

    Надеюсь, что в конце концов мы преодолеем это и покажем то же качество в матчах», — сказал Левандовски пресс-службе УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Сможет ли Германия обыграть Португалию и Роналду?
  • Португалия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ДС Юнайтед — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры